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В первый раз за четыре года курс американской валюты перешагнул за 81 рубль

Сегодня в 12:34 Финансовые рынки 0 181 Карина Мелова
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По состоянию на сегодня курс доллара США по отношению к национальной валюте вырос на 0,3 процента (до 81,09 рубля), если сравнить с показателем при закрытии предыдущей сессии торгов. Такие данные предоставила Московская биржа.

Это первый случай с января 2016 года, когда доллар перешагнул за отметку в 81 рубль.

В процессе развития торговой сессии индексы Мосбиржи и РТС начали опускаться. В частности, в 10:18 МСК, индекс Московской биржи снизился на 1,8 % (до 2073,87 пункта). При этом индекс РТС упал на 2,8 % – до 808,79 пункта.

Сообщается, что в процессе торгов на лондонской бирже ICE наблюдается рост цены майского фьючерса на нефть Brent на 5 процентов, то есть до 26,11 доллара США за баррель. Перед этим стоимость данного сорта достигала $24,52 за баррель.

Нефть марки WTI подорожала до 23,06 доллара за баррель. Таким образом, прирост цены составил 10,7 %.
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