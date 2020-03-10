В первый раз за четыре года курс американской валюты перешагнул за 81 рубль

По состоянию на сегодня курс доллара США по отношению к национальной валюте вырос на 0,3 процента (до 81,09 рубля), если сравнить с показателем при закрытии предыдущей сессии торгов. Такие данные предоставила Московская биржа.



Это первый случай с января 2016 года, когда доллар перешагнул за отметку в 81 рубль.



В процессе развития торговой сессии индексы Мосбиржи и РТС начали опускаться. В частности, в 10:18 МСК, индекс Московской биржи снизился на 1,8 % (до 2073,87 пункта). При этом индекс РТС упал на 2,8 % – до 808,79 пункта.



Сообщается, что в процессе торгов на лондонской бирже ICE наблюдается рост цены майского фьючерса на нефть Brent на 5 процентов, то есть до 26,11 доллара США за баррель. Перед этим стоимость данного сорта достигала $24,52 за баррель.



Нефть марки WTI подорожала до 23,06 доллара за баррель. Таким образом, прирост цены составил 10,7 %.