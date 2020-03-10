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В фокусе: решение Центробанка по ключевой ставке
Сегодня в 12:07 Финансовые рынки 2 306 Иван Тихонов
Сегодня, 20 марта, состоится заседание Совета директоров Центробанка. Ключевой вопрос – решение по ключевой ставке. Согласно результатам консенсус-прогноза «Известий», регулятор, скорее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне – 6%.
Ранее аналитики ожидали, что резкое падение курса рубля приведет к повышению инфляции, за чем последует и увеличение ключевого показателя Банка России. Теперь сохранение ставки прогнозируется и несмотря на рекордное падение цен на нефть 18 марта — ниже $25 за баррель, параллельно с максимальными значениями курсов европейской и американской валют (88.72 рублей за 1 евро и 80.87 рублей за 1 доллар).
Эксперты указывают на то, что в российском банковском секторе достаточно ликвидности, а сохранение ключевой ставки сможет поддержать экономику.
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По Вашим прогнозам, поднимет ли Центробанк ключевую ставку на сегодняшнем заседании? Что может за этим последовать?
Несмотря на падение финансовых и сырьевых рынков, на сегодняшнем заседании Банк России не будет ужесточат денежно-кредитную политику и оставит ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Данный шаг регулятора, вопреки растущим инфляционным рискам из-за падения курса национальной валюты может быть продиктован политическим аспектом, который в преддверии голосования по поправкам в конституцию также не стоит сбрасывать со счетов. На мой взгляд, какое бы решение не принял регулятор, реакция российского рынка и валюты будет нейтральной, так как основным раздражителем отечественного финансового рынка и рубля на данном этапе являются исключительно внешние факторы, в частности, упавшие цены на нефть.
По Вашим прогнозам, поднимет ли Центробанк ключевую ставку на сегодняшнем заседании? Что может за этим последовать?
Один из важных вопросов, волнующий эти дни представителей российского финансового-банковского сектора, а также и многих простых граждан России — какое решение примет Банк России по поводу ключевой ставки на заседании 20 марта 2020 года. В настоящее время в российская и мировая экономики испытывают серьезные осложнения, связанные с распространением коронавируса, стремительным падением цен на нефть и усилившимся на этом фоне глобальном замедлении ВВП. В связи с этим центральные банки во многих странах в целях поддержания экономики и стимулирования ее роста снижают свои базовые ставки (США, ЮАР, Гондурас и другие). С одной стороны, Банк России также должен двигаться в этом направлении, особенно, если учесть, что, начиная с лета 2019 года, он делал это уже 6 раз.
С другой стороны, на фоне резкого падения цен на нефть наблюдается не менее быстрое обесценение рубля, курс которого в феврале-марте 2020 упал с 64 до более чем 80 рублей за доллар. В аналогичных условиях Банк России обычно повышал ключевую ставку (в декабре 2014 года ключевую ставку увеличили с 9 до 17 %).
Таким образом, мы видим, что у Банка России как в пользу дальнейшего понижения, так и в пользу увеличения ключевой ставки. Однако, на наш взгляд, в условиях неопределенности, сложившейся в российской экономике в течение последних нескольких недель оставит ставку без изменения до следующего своего заседания по данному вопросу. За это время станут окончательно понятны направления изменения по всем остро стоящим вопросам и Банк России сможет тогда принять более обоснованное и аргументированное решение.
Сохранение ключевой ставки на текущем уровне также укладываются в стратегию поддержания стабильности во всех сферах, проводимую российским Правительством и всеми государственными органами. Это особенно актуально в преддверии голосований за изменения в Конституцию РФ, которое запланировано на 22 апреля 2020 года.