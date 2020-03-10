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В фокусе: решение Центробанка по ключевой ставке

Сегодня в 12:07 Финансовые рынки 2 306 Иван Тихонов
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Сегодня, 20 марта, состоится заседание Совета директоров Центробанка. Ключевой вопрос – решение по ключевой ставке. Согласно результатам консенсус-прогноза «Известий», регулятор, скорее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне – 6%.

Ранее аналитики ожидали, что резкое падение курса рубля приведет к повышению инфляции, за чем последует и увеличение ключевого показателя Банка России. Теперь сохранение ставки прогнозируется и несмотря на рекордное падение цен на нефть 18 марта — ниже $25 за баррель, параллельно с максимальными значениями курсов европейской и американской валют (88.72 рублей за 1 евро и 80.87 рублей за 1 доллар).

Эксперты указывают на то, что в российском банковском секторе достаточно ликвидности, а сохранение ключевой ставки сможет поддержать экономику.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Дроздов Сергей (Аналитик ГК «ФИНАМ»)

По Вашим прогнозам, поднимет ли Центробанк ключевую ставку на сегодняшнем заседании? Что может за этим последовать?

Несмотря на падение финансовых и сырьевых рынков, на сегодняшнем заседании Банк России не будет ужесточат денежно-кредитную политику и оставит ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Данный шаг регулятора, вопреки растущим инфляционным рискам из-за падения курса национальной валюты может быть продиктован политическим аспектом, который в преддверии голосования по поправкам в конституцию также не стоит сбрасывать со счетов. На мой взгляд, какое бы решение не принял регулятор, реакция российского рынка и валюты будет нейтральной, так как основным раздражителем отечественного финансового рынка и рубля на данном этапе являются исключительно внешние факторы, в частности, упавшие цены на нефть.

Марков Максим (Доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова)

По Вашим прогнозам, поднимет ли Центробанк ключевую ставку на сегодняшнем заседании? Что может за этим последовать?

Один из важных вопросов, волнующий эти дни представителей российского финансового-банковского сектора, а также и многих простых граждан России — какое решение примет Банк России по поводу ключевой ставки на заседании 20 марта 2020 года. В настоящее время в российская и мировая экономики испытывают серьезные осложнения, связанные с распространением коронавируса, стремительным падением цен на нефть и усилившимся на этом фоне глобальном замедлении ВВП. В связи с этим центральные банки во многих странах в целях поддержания экономики и стимулирования ее роста снижают свои базовые ставки (США, ЮАР, Гондурас и другие). С одной стороны, Банк России также должен двигаться в этом направлении, особенно, если учесть, что, начиная с лета 2019 года, он делал это уже 6 раз.

С другой стороны, на фоне резкого падения цен на нефть наблюдается не менее быстрое обесценение рубля, курс которого в феврале-марте 2020 упал с 64 до более чем 80 рублей за доллар. В аналогичных условиях Банк России обычно повышал ключевую ставку (в декабре 2014 года ключевую ставку увеличили с 9 до 17 %).

Таким образом, мы видим, что у Банка России как в пользу дальнейшего понижения, так и в пользу увеличения ключевой ставки. Однако, на наш взгляд, в условиях неопределенности, сложившейся в российской экономике в течение последних нескольких недель оставит ставку без изменения до следующего своего заседания по данному вопросу. За это время станут окончательно понятны направления изменения по всем остро стоящим вопросам и Банк России сможет тогда принять более обоснованное и аргументированное решение.

Сохранение ключевой ставки на текущем уровне также укладываются в стратегию поддержания стабильности во всех сферах, проводимую российским Правительством и всеми государственными органами. Это особенно актуально в преддверии голосований за изменения в Конституцию РФ, которое запланировано на 22 апреля 2020 года.

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