В фокусе: решение Центробанка по ключевой ставке

Сегодня, 20 марта, состоится заседание Совета директоров Центробанка. Ключевой вопрос – решение по ключевой ставке. Согласно результатам консенсус-прогноза «Известий», регулятор, скорее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне – 6%.



Ранее аналитики ожидали, что резкое падение курса рубля приведет к повышению инфляции, за чем последует и увеличение ключевого показателя Банка России. Теперь сохранение ставки прогнозируется и несмотря на рекордное падение цен на нефть 18 марта — ниже $25 за баррель, параллельно с максимальными значениями курсов европейской и американской валют (88.72 рублей за 1 евро и 80.87 рублей за 1 доллар).



Эксперты указывают на то, что в российском банковском секторе достаточно ликвидности, а сохранение ключевой ставки сможет поддержать экономику.