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Регулятор готовит банковскую систему к дистанционной работе
Сегодня в 11:59 Финансовые рынки 2 175 Иван Тихонов
Банк России обнародовал рекомендации для российских кредитных организаций по организации дистанционной работы сотрудников на фоне распространения коронавируса и введения карантинных мер. Так, регулятор обязывает банки обеспечить бесперебойное проведение всех операций, а также переводов денежных средств. Кроме всего, организации должны обеспечить беспрепятственное снятие наличных средств из банкоматов.
«Чтобы минимизировать риски их (прим. Редакции – банковских операций) приостановки, Банк России разработал и рекомендовал финансовым компаниям меры по организации работы соответствующих сотрудников вне зависимости от того, работают они из офиса или удаленно в условиях распространения коронавируса», - подчеркивает регулятор.
Центробанк указывает на необходимость обеспечения информационной безопасности при организации удаленной работы. Такие рекомендации содержатся в национальном стандарте безопасности банковских и финансовых операций.
«При этом Банк России подчеркивает необходимость оперативного информационного взаимодействия финансовых организаций с регулятором с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (АСОИ ФинЦЕРТ) в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными актами Банка России», - говорится в пресс-релизе ЦБ.
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По Вашему мнению, возможно ли перевести банки на удаленную работу и при этом обеспечить безопасность всех операций?
В настоящее время, в соответствии с рекомендациями Центробанка РФ и Роспотребнадзора, УБРиР переводит своих сотрудников в режим удаленной работы – планируется перевести на удаленный режим работы до 70% штата. Оставшиеся 20%-30% сотрудников, для обеспечения операционной устойчивости банка, продолжат работать в штатном режиме в офисах. Переход на удаленную работу выполняется в соответствии со всеми требованиями регулятора о безопасности банковских операций. Некоторые банковские процессы, которые невозможно перевести в удаленный режим, по-прежнему будут осуществляться в офисах.
По Вашему мнению, возможно ли перевести банки на удаленную работу и при этом обеспечить безопасность всех операций?
На данный момент полностью перейти на удаленку и обеспечить бесперебойную и безопасную работу – невозможно. Если только банк не занимался проработкой данного вопроса ранее. Во многих финансовых организациях установлены стационарные компьютеры, подключенные к единой сети, перенести их домой к работнику – невозможно. Вероятнее всего, банки сократят присутствие неключевого персонала в офисах, стараясь обеспечить минимальное присутствие работников, снабдить их средствами индивидуальной защиты. Те, кто занимался технической поддержкой, вполне смогут работать удаленно, а большинство операций требуют безопасности и могут выполняться только в самой организации. Иначе клиенты пострадают от утечки данных.