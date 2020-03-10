Регулятор готовит банковскую систему к дистанционной работе

Банк России обнародовал рекомендации для российских кредитных организаций по организации дистанционной работы сотрудников на фоне распространения коронавируса и введения карантинных мер. Так, регулятор обязывает банки обеспечить бесперебойное проведение всех операций, а также переводов денежных средств. Кроме всего, организации должны обеспечить беспрепятственное снятие наличных средств из банкоматов.



«Чтобы минимизировать риски их (прим. Редакции – банковских операций) приостановки, Банк России разработал и рекомендовал финансовым компаниям меры по организации работы соответствующих сотрудников вне зависимости от того, работают они из офиса или удаленно в условиях распространения коронавируса», - подчеркивает регулятор.



Центробанк указывает на необходимость обеспечения информационной безопасности при организации удаленной работы. Такие рекомендации содержатся в национальном стандарте безопасности банковских и финансовых операций.



«При этом Банк России подчеркивает необходимость оперативного информационного взаимодействия финансовых организаций с регулятором с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (АСОИ ФинЦЕРТ) в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными актами Банка России», - говорится в пресс-релизе ЦБ.