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Индексы растут, доллар падает
Сегодня в 12:18 Финансовые рынки 0 194 Карина Мелова
В существующих условиях увеличения стоимости нефти наблюдается возрастание основных индексов.
Так, во вторник, 24 марта, в момент открытия сессии торгов на российском финансовом рынке индекс Московской биржи вырос на 6 процентов до значения 2388,07 пункта, при этом индекс РТС увеличился на 7,8 процента и достиг показателя 953,21 пункта.
Такая обстановка на торговой площадке способствует укреплению национальной валюты. В соответствии с информацией, предоставленной Мосбиржей по состоянию на 10:13 МСК, на фоне закрытия предыдущей сессии торгов курс доллара США упал на 1,4 % (до 78,5 рубля). Снижение курса евро было менее ощутимым, однако составило 0,53 %. Стоимость евро составила 85 рублей.
На лондонской бирже ICE замечен рост цены на майский фьючерс на нефть сорта Brent. В процессе торгов прирост стоимости равен 4,4 процента, что подняло цену до отметки 28,22 доллара за баррель.
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