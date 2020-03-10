Индексы растут, доллар падает

В существующих условиях увеличения стоимости нефти наблюдается возрастание основных индексов.



Так, во вторник, 24 марта, в момент открытия сессии торгов на российском финансовом рынке индекс Московской биржи вырос на 6 процентов до значения 2388,07 пункта, при этом индекс РТС увеличился на 7,8 процента и достиг показателя 953,21 пункта.



Такая обстановка на торговой площадке способствует укреплению национальной валюты. В соответствии с информацией, предоставленной Мосбиржей по состоянию на 10:13 МСК, на фоне закрытия предыдущей сессии торгов курс доллара США упал на 1,4 % (до 78,5 рубля). Снижение курса евро было менее ощутимым, однако составило 0,53 %. Стоимость евро составила 85 рублей.



На лондонской бирже ICE замечен рост цены на майский фьючерс на нефть сорта Brent. В процессе торгов прирост стоимости равен 4,4 процента, что подняло цену до отметки 28,22 доллара за баррель.