Курс валют ЦБ на 8 апреля: рубль почувствовал силу

Российский рубль демонстрирует восходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Банк России установил следующие курсы валют на завтра, 8 апреля: 1 доллар США оценен в 75,4550 рублей (76,4074 рублей на сегодня, 7 апреля), а 1 евро – в 82,0120 рублей (82,6346 рублей на сегодня, 7 апреля).



Таким образом, официальный курс доллара США понизился на 95 копеек, а курс евро – на 62 копейки.