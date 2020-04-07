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Курс валют ЦБ на 8 апреля: рубль почувствовал силу
7 апреля в 15:32 Финансовые рынки 0 159 Иван Тихонов
Российский рубль демонстрирует восходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Банк России установил следующие курсы валют на завтра, 8 апреля: 1 доллар США оценен в 75,4550 рублей (76,4074 рублей на сегодня, 7 апреля), а 1 евро – в 82,0120 рублей (82,6346 рублей на сегодня, 7 апреля).
Таким образом, официальный курс доллара США понизился на 95 копеек, а курс евро – на 62 копейки.
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