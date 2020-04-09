|
Пандемия и криптоинвестиции: сейчас лучшее время для вложений?
9 апреля в 10:47 Финансовые рынки 1 266 Иван Тихонов
Материал подготовлен Виктором Першиковым, ведущим аналитиком 8848 Invest
Пандемия COVID-19 стала шоком для всех финансовых рынков: как классических, таких как фондовые и товарно-сырьевые площадки, так и для рынка криптовалют. Надежда инвесторов на то, что цифровые валюты выступят в качестве защитного актива, не оправдалась – цены на Bitcoin и ведущие токены упали вместе со стоимостью ценных бумаг, нефтью и валютами развивающихся стран. На этом фоне капитализация всего крипторынка также снизилась, но, при этом, не достигла экстремально низких значений конца 2018 года.
Вместе с тем, обвал цен на цифровые активы в марте стал отличной возможностью купить подешевевшую криптовалюту для тех тех, кто ранее не решался инвестировать в криптоактивы, либо кто купил их ранее в небольшом количестве, ожидая более выгодных цен. Несмотря на значительное снижение стоимости Bitcoin и альткоинов, последствия пандемии и финансового кризиса в этом году могут сыграть на руку рынку криптовалют.
Первая причина не только восстановления, но и возможного роста цен цифровых активов – увеличение спроса на них со стороны не только розничных, но и институциональных инвесторов. Так, в настоящее время наблюдается стабильный рост объемов торгов криптовалютой на фьючерсных биржах и торговых платформах, типа BAKKT. Технологическое развитие кастодиальных сервисов за последние пару лет позволяет крупным участникам рынка не беспокоиться о способах хранения цифровых активов. Наконец, программа количественно ослабления ФРС США в 2 трлн долларов значительна настолько, что можно не сомневаться в том, что часть средств окажется через институциональных инвесторов на крипторынке в этом году. И если рост крипторынка в 2016-2017 году был сформирован, в основном, за счет шумихи и розничных инвесторов, то следующий значительный рост стоимости цифровых активов может произойти по причине появления крупных, профессиональных инвесторов.
Вторая причина роста криптовалют в этом году – это фундаментальные аспекты блокчейн-индустрии, начиная от халфинга в сетях наиболее популярных у майнеров монет - BCH и BTC - который исторически приводил к росту стоимости криптовалют на фоне уменьшения награды за их добычу, заканчивая технологическим развитием популярных блокчейн-сетей, которое не останавливается ни из-за пандемии, ни из-за отсутствия повсеместного принятия криптовалют мировым сообществом.
Так как криптовалюты и блокчейн-технологии уже заняли определенную нишу в современной экономике, можно утверждать наверняка, что дороги назад нет, и в ближайшие несколько лет спрос на блокчейн-решения со стороны классических финансовых институтов и частных компаний будет только расти. В этом отношении можно особенно выделить развитие криптовалютных бирж, в том числе децентрализованных – именно они генерируют основной объем новых пользователей криптовалют, и их развитие в нынешнем и ближайших годах не вызывает сомнений, как и рост сектора токенов криптобирж. Это неизбежно приведет к приходу на криптовалютный рынок новых пользователей, в том числе профессиональных участников рынка.
Поэтому, можно однозначно утверждать, что сейчас самый оптимальный момент для того, чтобы купить криптовалюту. Низкие цены, вкупе с фундаментальными причинами для роста стоимости цифровых активов, позволяют позитивно смотреть на динамику крипторынка до конца 2020 года, несмотря на неоднозначный первый квартал.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Минздрав описал 5 ключевых симптомов коронавируса9 апреля в 17:40 Медицина
Армия останется без выпускников школ9 апреля в 16:24 Государство
Курс валют Центробанка на 10 апреля: рубль чувствует себя уверенно9 апреля в 15:57 Финансовые рынки
Ситуация с распространением коронавируса в России на 9 апреля9 апреля в 12:03 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Волеизъявлению объявили карантин Малый и средний бизнес может не опасаться отключения коммунальных услуг Ситуация с распространением коронавируса на территории РФ на 3 апреля Ситуация с распространением коронавируса на территории РФ на 6 апреля Выходные длиною в месяц: как сохранить душевное равновесие?