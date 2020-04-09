Пандемия и криптоинвестиции: сейчас лучшее время для вложений?

Материал подготовлен Виктором Першиковым, ведущим аналитиком 8848 Invest



Пандемия COVID-19 стала шоком для всех финансовых рынков: как классических, таких как фондовые и товарно-сырьевые площадки, так и для рынка криптовалют. Надежда инвесторов на то, что цифровые валюты выступят в качестве защитного актива, не оправдалась – цены на Bitcoin и ведущие токены упали вместе со стоимостью ценных бумаг, нефтью и валютами развивающихся стран. На этом фоне капитализация всего крипторынка также снизилась, но, при этом, не достигла экстремально низких значений конца 2018 года.



Вместе с тем, обвал цен на цифровые активы в марте стал отличной возможностью купить подешевевшую криптовалюту для тех тех, кто ранее не решался инвестировать в криптоактивы, либо кто купил их ранее в небольшом количестве, ожидая более выгодных цен. Несмотря на значительное снижение стоимости Bitcoin и альткоинов, последствия пандемии и финансового кризиса в этом году могут сыграть на руку рынку криптовалют.



Первая причина не только восстановления, но и возможного роста цен цифровых активов – увеличение спроса на них со стороны не только розничных, но и институциональных инвесторов. Так, в настоящее время наблюдается стабильный рост объемов торгов криптовалютой на фьючерсных биржах и торговых платформах, типа BAKKT. Технологическое развитие кастодиальных сервисов за последние пару лет позволяет крупным участникам рынка не беспокоиться о способах хранения цифровых активов. Наконец, программа количественно ослабления ФРС США в 2 трлн долларов значительна настолько, что можно не сомневаться в том, что часть средств окажется через институциональных инвесторов на крипторынке в этом году. И если рост крипторынка в 2016-2017 году был сформирован, в основном, за счет шумихи и розничных инвесторов, то следующий значительный рост стоимости цифровых активов может произойти по причине появления крупных, профессиональных инвесторов.



Вторая причина роста криптовалют в этом году – это фундаментальные аспекты блокчейн-индустрии, начиная от халфинга в сетях наиболее популярных у майнеров монет - BCH и BTC - который исторически приводил к росту стоимости криптовалют на фоне уменьшения награды за их добычу, заканчивая технологическим развитием популярных блокчейн-сетей, которое не останавливается ни из-за пандемии, ни из-за отсутствия повсеместного принятия криптовалют мировым сообществом.



Так как криптовалюты и блокчейн-технологии уже заняли определенную нишу в современной экономике, можно утверждать наверняка, что дороги назад нет, и в ближайшие несколько лет спрос на блокчейн-решения со стороны классических финансовых институтов и частных компаний будет только расти. В этом отношении можно особенно выделить развитие криптовалютных бирж, в том числе децентрализованных – именно они генерируют основной объем новых пользователей криптовалют, и их развитие в нынешнем и ближайших годах не вызывает сомнений, как и рост сектора токенов криптобирж. Это неизбежно приведет к приходу на криптовалютный рынок новых пользователей, в том числе профессиональных участников рынка.



Поэтому, можно однозначно утверждать, что сейчас самый оптимальный момент для того, чтобы купить криптовалюту. Низкие цены, вкупе с фундаментальными причинами для роста стоимости цифровых активов, позволяют позитивно смотреть на динамику крипторынка до конца 2020 года, несмотря на неоднозначный первый квартал.