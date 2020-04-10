Рубль продолжает демонстрировать восходящую динамику

Российский рубль улучшил свои позиции по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на предстоящие выходные: 1 доллар США оценен в 73,7515 рублей (74,6050 рублей на сегодня, 10 апреля), а 1 евро – в 80,7358 рублей (81,0882 рублей на сегодня, 10 апреля).



Таким образом, курс доллара упал на 85.35 копейки, а курс евро – на 35.24 копейки.



Стоит отметить, что страны ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В то же время для Саудовской Аравии и России уровни отсчета определены иные – 11 млн баррелей в сутки, пишет Reuters. Соглашение рассчитано до середины весны 2022 года.



Впрочем, Мексика отказалась идти на новые условия. По информации The Wall Street Journal, Мексику не устраивает вариант, при котором она должна сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.