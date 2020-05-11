Доллар и евро выбрали разные пути

Рубль выбрал «осторожную» тактику в отношении европейской и американской валют. Так, Центробанк установил следующие официальные курсы валют на последние выходные весны, 30-31 мая, и предстоящий понедельник, первый день лета: 1 доллар США опустился ниже уровня 71 рубля и оценен в 70,7520 рубля (71,1012 рубля на сегодня, 29 мая), а 1 евро немного укрепился и оценен в 78,5489 рубля (78,2611 рубля на сегодня, 29 мая).



Таким образом, курс доллара снизился на 34.92 копейки, а курс евро, наоборот, повысился на 28.78 копейки.