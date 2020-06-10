Доллар и евро выбрали «боковую» тактику в отношении рубля

Российский рубль занял устойчивую позицию по отношению к европейской и американской валютам: никаких резких скачков и падений на протяжении нескольких недель. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на четверг, 11 июня: 1 доллар США оценен в 68.6183 рубля (68.6745 рубля на сегодня, 10 июня), а 1 евро повысился в цене до 77.9229 рубля (77.3481 рубля на сегодня, 10 июня).



Таким образом, курс доллара снизился на 5.62 копейки, а курс евро, наоборот, повысился на 57.48 копейки.



Курс рубля выбрал путь на укрепление с начала стабилизации цен на нефть на глобальном рынке.