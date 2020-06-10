Не сдаются: доллар и евро снова «поползли» вверх

Перед праздничными выходными в честь Дня России российский рубль немного сдал позиции по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на праздничные выходные, с 12 июня: 1 доллар США преодолел отметку в 69 рублей и оценен в 69.1219 рубля (68.6183 рубля на сегодня, 11 июня), а 1 евро перешагнул отметку в 78 рублей и оценен в 78.5225 рубля (77.9229 рубля на сегодня, 11 июня).



Таким образом, курс доллара вырос на 50.36 копейки, а курс евро – на 59.96 копейки.