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Не сдаются: доллар и евро снова «поползли» вверх

Сегодня в 16:08 Финансовые рынки 0 130 Иван Тихонов
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Перед праздничными выходными в честь Дня России российский рубль немного сдал позиции по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на праздничные выходные, с 12 июня: 1 доллар США преодолел отметку в 69 рублей и оценен в 69.1219 рубля (68.6183 рубля на сегодня, 11 июня), а 1 евро перешагнул отметку в 78 рублей и оценен в 78.5225 рубля (77.9229 рубля на сегодня, 11 июня).

Таким образом, курс доллара вырос на 50.36 копейки, а курс евро – на 59.96 копейки.
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