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Доллар снова перешагнул отметку в 70 рублей

15 июня в 15:45 Финансовые рынки 0 292 Иван Тихонов
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После праздничных выходных рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 16 июня: 1 доллар США перешагнул отметку в 70 рублей и оценен в 70.3950 рубля (69.1219 рубля на сегодня, 15 июня, и прошедшие выходные), а 1 евро преодолел порог в 79 рублей и оценен в 79.1451 рубля (78.5225 рубля на сегодня, 15 июня, и прошедшие выходные).

Таким образом, курс доллара увеличился на 1.27 рубля, а курс евро – на 62.26 копейки.
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