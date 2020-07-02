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Банк России не стал трогать доллар

1 июля в 15:58 Финансовые рынки 0 266 Иван Тихонов
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Российский рубль крепко удерживает свои позиции по отношению к американской валюте. А вот по отношению к европейской - уступает. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 2 июля: 1 доллар США оценен в 70.4413 рубля (70.4413 рубля на сегодня, 1 июля), не утратив и не набрав ни одной копейки, а 1 евро перешагнул отметку в 79 рублей и оценен в 79.1901 рубля (78.9929 рубля на сегодня, 1 июля).

Таким образом, курс доллара остался на уровне сегодняшнего дня, а курс евро повысился на 19.72 копейки.
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