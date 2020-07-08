Экспертный прогноз по криптовалютам на июль

Материал подготовил Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker



Прогнозировать поведение криптовалют достаточно сложно, ведь цена на монеты складывается из множества факторов, включая поведение фондовых рынков, общую экономическую и социальную ситуацию в мире, технические условия и другие. Если же говорить в целом, то в июле рынок криптовалют будет по-прежнему штормить. Цена на главную криптомонету биткоин будет то подниматься, то падать, а вместе с ней будут колебаться цены и других криптовалют.



6 июля биткоин продолжал свое снижение и торговался на уровне $9101 за монету. В ближайшее время, судя по всему, нас ожидает снижение стоимости монеты до отметки в $8814. Если в этот момент быки не поддержат монету и произойдет пробой этой отметки, то стоимость биткоина может уже к середине месяца скатиться до $8600.



Сразу за биткоином последуют вниз и альткоины из топ-20. К примеру, ЕТН может опуститься с $214 до $191 и даже ниже. Однако к концу месяца стоимость токена может увеличиться до $235. Выше этой отметки монета вряд ли поднимется, так как теряет поддержку сообщества, отложив очередной хардфорк Berlin, который должен был запустить нулевую фазу платформы Ethereum 2.0. Многие пользователи ждали проведения хардфорка, который был запланирован на конец июня, но был перенесен на первые числа августа.



Что касается таких популярных монет, как XRP, LTC, BCH, EOS и другие, то они также вероятно потеряют в цене в ближайшее время. Восстановление уровня цен намечается не ранее, чем во второй половине месяца.



Если говорить о результатах первой недели июля, то мы видим уверенное снижение стоимости биткоина, которое началось сразу же 1 июля. В первый день второго летнего месяца главная криптовалюта торговалась на уровне $9274, но уже к концу недели опустилась к отметке в $9098 и продолжит скользить вниз.



Если же подвести итоги первого полугодия, то оно выдалось не самым удачным для криптовалют. В феврале 2020 года биткоин впервые за последний год преодолевает отметку в $10 200, чем привлекает внимание институциональных инвесторов. Уже к концу февраля, когда становится известно о вспышке коронавируса в Китае и распространению вируса по всему миру, биткоин начинает снижаться в цене. В марте рынок криптовалют обрушается вслед за фондовым, валютным и сырьевым рынками. В результате цена биткоина опускается до отметки в $3800. Но буквально за месяц биткоин отыгрывает 100% своей стоимости в преддверии халвинга. За несколько часов до деления, ВТС вновь падает в цене, но снова быстро восстанавливается. И вот эти “американские горки”, вызванные падением и восстановлением биткоина, продолжаться в июле-августе 2020 года хотя амплитуда не должна быть такой существенной.