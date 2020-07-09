В текущем году Мосбиржа начнет торговать ценными бумагами из S&P 500

Согласно предоставленным агентством «Интерфакс» данным, основанным на утверждении главы управления развития продуктов Московской биржи Владимира Овчарова, упомянутый биржевой холдинг в этом году начнет продавать ликвидные ценные бумаги зарубежных эмитентов, обозначенных в фондовом индексе S&P 500.



Так, господин Овчаров конкретизирует, что акции первой «двадцатки» будут выпущены в торг 17 августа, следующих 30 компаний – в ноябре. В последнем месяце лета участниками торгов станут бумаги таких гигантов мирового бизнеса, как Apple, Amazon, Boeing, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald's, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, AT&T, Advanced Micro Devices, Exxon, Pfizer, The Walt Disney Company, Netflix, Micron Technology, Mastercard, а также Activizion Blizzard.



Начиная с зимы, Мосбиржа планирует ежеквартально добавлять по 70 участников торгов. «Эти наши планы будут обсуждаться с участниками, соотноситься с текущими и планируемыми возможностями нас как биржи по листингу этих бумаг, и с маркет-мейкерами, которые будут осуществлять котирование этих бумаг в наших стаканах», – разъяснил руководитель управления развития продуктов.



Валютой торгов будет рубль, а валютой выдачи дивидендов – доллар. В данный момент на площадке вышеназванной биржевой группы фигурируют акции иностранных эмитентов, владеющих российскими активами, таких как Lenta Ltd., X5 Retail Group, Ros Agro и TCS Group.