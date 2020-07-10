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На экваторе лета курсы доллара и евро устремились вверх
16 июля в 15:34 Финансовые рынки 0 258 Иван Тихонов
На экваторе лета 2020 года российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на пятницу, 17 июля: 1 доллар США вновь перешагнул отметку в 71 рубль и оценен в 71.2310 рубля (70.7998 рубля на сегодня, 16 июля), а 1 евро перешагнул отметку в 81 рубль и оценен в 81.2318 рубля (80.8392 рубля на сегодня, 16 июля).
Таким образом, курс доллара повысился на 43.12 копейки, а курс евро - на 39.26 копейки.
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