Доллар и евро встречают выходные на взлете

Российский рубль продолжил тенденции предыдущих дней и демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на грядущие выходные, а также на понедельник, 20 июля: 1 доллар США оценен в 71,7139 рубля (71.2310 рубля на сегодня, 17 июля), а 1 евро оценен в 81,6821 рубля (81.2318 рубля на сегодня, 17 июля).



Таким образом, курс доллара повысился на 48.29 копейки, а курс евро - на 45.03 копейки.



Стоимость бивалютной корзины (0.55 доллара и 0.45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на сегодня на 46.82 копейки, составив 76.1996 рубля.