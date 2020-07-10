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Доллар и евро встречают выходные на взлете
17 июля в 16:03 Финансовые рынки 0 301 Иван Тихонов
Российский рубль продолжил тенденции предыдущих дней и демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на грядущие выходные, а также на понедельник, 20 июля: 1 доллар США оценен в 71,7139 рубля (71.2310 рубля на сегодня, 17 июля), а 1 евро оценен в 81,6821 рубля (81.2318 рубля на сегодня, 17 июля).
Таким образом, курс доллара повысился на 48.29 копейки, а курс евро - на 45.03 копейки.
Стоимость бивалютной корзины (0.55 доллара и 0.45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на сегодня на 46.82 копейки, составив 76.1996 рубля.
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