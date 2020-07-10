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Курс доллара вплотную приблизился к отметке 72 рубля

20 июля в 15:50 Финансовые рынки 0 311 Иван Тихонов
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После выходных российский рубль продолжил тенденцию предыдущей недели и демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 21 июля: 1 доллар США вплотную приблизился к отметке 72 рубля и оценен в 71.9628 рубля (71.7139 рубля на сегодня, 20 июля, и прошедшие выходные), а 1 евро преодолел отметку в 82 рубля и оценен в 82.3902 рубля (81.6821 рубля на сегодня, 20 июля, и прошедшие выходные).

Таким образом, курс доллара повысился на 24.89 копейки, а курс евро - на 70.81 копейки.

В первой половине дня в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до 72.15 рубля, а курс евро – до 82.6 рубля.
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