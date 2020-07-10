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Рубль «просел» под давлением евро

28 июля в 16:37 Финансовые рынки 0 359 Иван Тихонов
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Российский рубль продолжает чувствовать давление со стороны доллара и евро, демонстрируя нисходящую динамику. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 29 июля: 1 доллар США вплотную приблизился к отметке 72 рубля и оценен в 71.9196 рубля (71.5850 рубля на сегодня, 28 июля), а 1 евро преодолел отметку в 84 рубля и оценен в 84.2610 рубля (83.7759 рубля на сегодня, 28 июля).

Таким образом, курс доллара повысился на 33.46 копейки, а курс евро - на 48.51 копейки.

Сегодня, 28 июля, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 71.61—72.1 рубля за доллар и 84.04—84.47 рубля за евро.
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