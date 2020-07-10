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Крупнейший банк России намерен инвестировать около 2 млрд рублей в Rambler Group

Сегодня в 13:10 Финансовые рынки 0 79 Иван Тихонов
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Сбербанк заявил о намерении выкупить у Rambler Group казначейской доли в размере 6.95% в рамках акционерного финансирования. Размер инвестиций составит порядка 2 млрд рублей. Кроме этого, крупнейший банк РФ заявил о планах приобрести еще 1.5% у компании A&NN второго акционера Rambler Group Александра Мамута.

Такое акционерное финансирование увеличит долю в капитале группы до 55%. В Сбербанке уточняют, что основная часть инвестиций будет направлена на рост рыночной доли онлайн-кинотеатра Okko, которая должна стать крупнейшей ОТТ-платформой в 2021 году, пишет РБК.

По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
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