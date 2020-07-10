Их не остановить: курсы доллара и евро продолжают движение вверх

Российский рубль продолжает тенденции предыдущих дней, демонстрируя нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, ЦБ установил следующие курсы валют на завтра, 30 июля: 1 доллар США преодолел отметку в 72 рубля и оценен в 72.2348 рубля (71.9196 рубля на сегодня, 29 июля), а 1 евро нацелился на новую высоту в 85 рублей и оценен в 84.9120 рубля (84.2610 рубля на сегодня, 29 июля).



Таким образом, курс доллара повысился на 31.58 копейки, а курс евро - на 65.1 копейки.



Сегодня, 29 июля, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 72.07—72.54 рубля за доллар и 84.77—85.2 рубля за евро.