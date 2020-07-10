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Жаркий сезон для рубля: что будет с российской валютой в последний месяц лета?

Сегодня в 12:27 Финансовые рынки 0 143 Иван Тихонов
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Последняя неделя оказалась для рубля не самой простой. Евро и доллар продолжают давить на национальную валюту. Такая тенденция, по мнению экспертов финансового рынка, продлится и в августе. По прогнозам аналитиков, американский доллар будет торговаться в диапазоне 71-75 рублей, а евро – в диапазоне 82-86 рублей.

Укрепление российского рубля возможно при удорожании нефти. А вот вторая волна коронавирусной инфекции, наоборот, может еще сильнее ослабить рубль, предупреждают финансисты.

На данный момент на курс рубля влияет динамика снижения курса американской валюты к курсу европейской и валютам других развитых стран. Кроме этого, влияние на него оказывает сокращение притока капитала в ОФЗ после снижения ключевой ставки Банка России, а также восстановление спроса на иностранную валюту со стороны россиян, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что июль стал сложным месяцем для американского доллара. По данным Bloomberg, в июле доллар подешевел на 4.5% по отношению к евро. На доллар большое давление оказывает пандемия коронавируса и безработица, спровоцированная ею. Впрочем, по мнению аналитиков, предпосылок для того, чтобы доллар ослабил свои позиции как единица международных расчетов и резервной валюты, пока нет.
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