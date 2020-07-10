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Официальные курсы доллара и евро вновь преодолели психологические отметки

30 июля в 16:43 Финансовые рынки 0 303 Иван Тихонов
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Российский рубль вновь не смог отстоять своих позиций по отношению к американской и европейской валютам, демонстрируя прогнозируемую аналитиками нисходящую динамику. И доллар, и евро «прибавили» больше 1 рубля за сутки. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на пятницу, 31 июля: 1 доллар США преодолел отметку в 73 рубля и оценен в 73.3633 рубля (72.2348 рубля на сегодня, 30 июля), а 1 евро перешагнул порог в 86 рублей и оценен в 86.2532 рубля (84.9120 рубля на сегодня, 30 июля).

Таким образом, курс доллара повысился на 1 рубль 12.85 копейки, а курс евро - на 1 рубль 34.12 копейки.

Сегодня, 30 июля, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 73.06—73.6 рубля за доллар и 85.81—86.53 рубля за евро.
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