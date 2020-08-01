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Рубль завершает июль на минорной ноте

31 июля в 16:02 Финансовые рынки 0 209 Иван Тихонов
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Конец июля преподнес российскому рублю неприятный сюрприз от американской и европейской валют. В последний день июля регулятор еще сильнее ослабил позиции национальной валюты. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на выходные, 1-2 августа, и понедельник, 3 августа: 1 доллар США оценен в 73.4261 рубля (73.3633 рубля на сегодня, 31 июля), а 1 евро перешагнул порог в 87 рублей и оценен в 87.2889 рубля (86.2532 рубля на сегодня, 31 июля).

Таким образом, курс доллара повысился на 6.28 копейки, а курс евро - на 1 рубль 3.57 копейки.

Сегодня, 31 июля, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 73.28—74.1 рубля за американский доллар и 87—87.78 рубля за евро.
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