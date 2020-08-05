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Курсы основных валют немного «откатились» назад

4 августа в 15:54 Финансовые рынки 0 185 Иван Тихонов
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Американская и европейская валюты дают немного передохнуть российскому рублю после недели давления, демонстрируя незначительное снижение. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 5 августа: 1 доллар США опустился ниже отметки в 74 рубля и оценен в 73.3806 рубля (74.1586 рубля на сегодня, 4 августа), а 1 евро вновь вернулся в границы 86 рублей и оценен в 86.5011 рубля (87.2253 рубля на сегодня, 4 августа).

Таким образом, курс доллара понизился на 77.8 копейки, а курс евро - на 72.42 копейки.

Сегодня, 4 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 72.92—74.03 рубля за американский доллар и 85.11—87.27 рубля за евро.
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