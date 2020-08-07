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Евро встречает выходные выше порога в 87 рублей
Сегодня в 15:30 Финансовые рынки 0 78 Иван Тихонов
Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на предстоящие выходные, 8-9 августа, и понедельник, 10 августа: 1 доллар США удерживается в пределах 73 рублей и оценен в 73.6376 рубля (73..0397 рубля на сегодня, 7 августа), а 1 евро вновь перешагнул отметку в 87 рублей и оценен в 87.1722 рубля (86.6178 рубля на сегодня, 7 августа).
Таким образом, курс доллара повысился на 59.79 копейки, а курс евро - на 55.44 копейки.
Сегодня, 7 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 73.52—73.81 рубля за американский доллар и 86.96—87.36 рубля за евро.
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