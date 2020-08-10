Курсы доллара и евро выбрали боковое движение

Сегодня, 12 августа, российский рубль демонстрирует стабильность по отношению к американской и европейской валютам. Так, ЦБ установил следующие курсы валют на завтра, 13 августа: 1 доллар США удерживается в пределах 73 рублей и оценен в 73.2351 рубля (73.1522 рубля на сегодня, 12 августа), а 1 евро удержался в пределах 85 рублей и оценен в 85.9560 рубля (85.9246 рубля на сегодня, 12 августа).



Таким образом, курс доллара повысился на 8.29 копейки, а курс евро - на 3.14 копейки.



Курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 73.01—73.34 рубля за американский доллар и 85.74—86.2 рубля за евро.