Главная > Финансовые рынки

Курсы доллара и евро выбрали боковое движение

Сегодня в 16:09 Финансовые рынки 0 98 Иван Тихонов
1 Изображение

Сегодня, 12 августа, российский рубль демонстрирует стабильность по отношению к американской и европейской валютам. Так, ЦБ установил следующие курсы валют на завтра, 13 августа: 1 доллар США удерживается в пределах 73 рублей и оценен в 73.2351 рубля (73.1522 рубля на сегодня, 12 августа), а 1 евро удержался в пределах 85 рублей и оценен в 85.9560 рубля (85.9246 рубля на сегодня, 12 августа).

Таким образом, курс доллара повысился на 8.29 копейки, а курс евро - на 3.14 копейки.

Курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 73.01—73.34 рубля за американский доллар и 85.74—86.2 рубля за евро.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в следующий понедельник

Сегодня в 17:11 Транспорт

Отечественная вакцина от коронавируса готовится к преквалификации ВОЗ

Сегодня в 15:42 Медицина

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в России с начала пандемии превысило 900 тысяч

Сегодня в 15:17 Медицина

Первые в мире: в РФ зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции

11 августа в 20:35 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

За прошедшие сутки новые случаи коронавируса были зарегистрированы во всех субъектах РФ В России проведено более 30 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции Сервис «Яндекс.Путешествия» назвал топ-5 предпочитаемых россиянами направлений для отдыха в РФ +1: у экономически активных россиян старше 40 лет будет дополнительный выходной В ОНФ предлагают освободить от уплаты НДФЛ граждан, продавших квартиру экономкласса в 2020 году

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru