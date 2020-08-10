Главная > Финансовые рынки

Рубль начинает неделю с укрепления по отношению к доллару

17 августа в 16:10 Финансовые рынки 0 317 Иван Тихонов
1 Изображение

Российский рубль постепенно стабилизируется по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 18 августа: 1 доллар США вернулся в границы 72 рублей и оценен в 72.9676 рубля (73.2157 рубля на сегодня, 17 августа), а 1 евро удерживается в границах 86 рублей и оценен в 86.4666 рубля (86.4092 рубля на сегодня, 17 августа).

Таким образом, курс доллара понизился на 25 копеек, а курс евро вырос на 5.74 копейки.

Сегодня, 17 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 72.77—73.31 рубля за американский доллар и 86.24—86.85 рубля за евро.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Родители первоклассников могут получить дополнительный выходной

17 августа в 16:55 Образование

Динамика распространения коронавируса в России: актуальные данные на 17 августа

17 августа в 15:40 Медицина

Минобороны считает целесообразным воскресить понятие военной тайны в РФ

14 августа в 18:24 Право

Главная соперница Александра Лукашенко нашла способ для передачи власти в Беларуси

14 августа в 17:53 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Первые в мире: в РФ зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в России с начала пандемии превысило 900 тысяч Отечественная вакцина от коронавируса готовится к преквалификации ВОЗ Курсы доллара и евро выбрали боковое движение Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в следующий понедельник

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru