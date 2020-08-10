Рубль начинает неделю с укрепления по отношению к доллару

Российский рубль постепенно стабилизируется по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 18 августа: 1 доллар США вернулся в границы 72 рублей и оценен в 72.9676 рубля (73.2157 рубля на сегодня, 17 августа), а 1 евро удерживается в границах 86 рублей и оценен в 86.4666 рубля (86.4092 рубля на сегодня, 17 августа).



Таким образом, курс доллара понизился на 25 копеек, а курс евро вырос на 5.74 копейки.



Сегодня, 17 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 72.77—73.31 рубля за американский доллар и 86.24—86.85 рубля за евро.