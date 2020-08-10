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Американская и европейская валюты вновь показали, на что способны

18 августа в 15:49 Финансовые рынки 0 359 Иван Тихонов
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Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 19 августа: 1 доллар США снова вошел в границы 73 рублей и оценен в 73.4321 рубля (72.9676 рубля на сегодня, 18 августа), а 1 евро перешагнул порог 87 рублей и оценен в 87.3401 рубля (86.4666 рубля на сегодня, 18 августа).

Таким образом, курс доллара повысился на 46.45 копеек, а курс евро - на 87.35 копейки.

Сегодня, 18 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 73.06—73.73 рубля за американский доллар и 86.97—87.69 рубля за евро.
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