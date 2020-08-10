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Доллару не сидится на месте

Сегодня в 15:29 Финансовые рынки 0 109 Иван Тихонов
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Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, ЦБ установил следующие курсы валют на выходные, 22-23 августа, и понедельник, 24 августа: 1 доллар США перешагнул порог 74 рублей и оценен в 74.0999 рубля (73.7711 рубля на сегодня, 21 августа), а 1 евро остался в границах 87 рублей и оценен в 87.7343 рубля (87.4261 рубля на сегодня, 21 августа).

Таким образом, курс доллара повысился на 32.88 копеек, а курс евро - на 30.82 копейки.

Сегодня, 21 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 73.65—74.4 рубля за американский доллар и 87.4—87.93 рубля за евро.
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