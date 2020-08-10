Курс евро поднялся выше 88 рублей

В последний вторник лета российский рубль продолжил нисходящую динамику предыдущих дней по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 26 августа: 1 доллар США остался в границах 74 рублей и оценен в 74.5126 рубля (74.4184 рубля на сегодня, 25 августа), а 1 евро перешагнул новый психологический рубеж в 88 рублей и оценен в 88.0590 рубля (87.9030 рубля на сегодня, 25 августа).



Таким образом, курс доллара повысился на 9.42 копейки, а курс евро - на 15.6 копейки.



Сегодня, 25 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 74.32—74.87 рубля за американский доллар и 87.81—88.51 рубля за евро.