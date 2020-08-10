Рубль немного оправился от «сюрприза» европейской валюты

Российский рубль сегодня демонстрирует слабое, но многообещающее движение вверх. Так, Центробанк установил следующие курсы валют на завтра, 28 августа: 1 доллар США остался в границах 75 рублей и оценен в 75.2354 рубля (75.5379 рубля на сегодня, 27 августа), а 1 евро слегка «притормозил» и оценен в 88.9960 рубля (89.2254 рубля на сегодня, 27 августа).



Таким образом, курс доллара понизился на 30.25 копейки, а курс евро - на 22.94 копейки.



Сегодня, 27 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 74.94—75.54 рубля за американский доллар и 88.68—89.4 рубля за евро.