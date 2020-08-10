Чего ждать от российского рубля в первый месяц осени?

На текущей неделе официальный курс евро перешагнул отметку в 89 рублей. Курс доллара переступал отметку в 75 рублей. На ближайшие выходные ЦБ установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США вернулся в границы 74 рублей и оценен в 74.6382 рубля (75.2354 рубля на сегодня, 28 августа), а 1 евро остался в границах 88 рублей и оценен в 88.7448 рубля (88.9960 рубля на сегодня, 28 августа).



Таким образом, курс доллара понизился на 59.72 копейки, а курс евро - на 25.12 копейки.



Сегодня, 28 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 74.2—75.8 рубля за американский доллар и 88.39—88.91 рубля за евро.



Чего ждать от рубля в сентябре? Читайте прогнозы экспертов Сейчас.ру