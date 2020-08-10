Чего ждать от российского рубля в первый месяц осени?

На текущей неделе официальный курс евро перешагнул отметку в 89 рублей. Курс доллара переступал отметку в 75 рублей. На ближайшие выходные ЦБ установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США вернулся в границы 74 рублей и оценен в 74.6382 рубля (75.2354 рубля на сегодня, 28 августа), а 1 евро остался в границах 88 рублей и оценен в 88.7448 рубля (88.9960 рубля на сегодня, 28 августа).
Таким образом, курс доллара понизился на 59.72 копейки, а курс евро - на 25.12 копейки.
Сегодня, 28 августа, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 74.2—75.8 рубля за американский доллар и 88.39—88.91 рубля за евро.
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На уходящей неделе, несмотря на позитивную внешнюю конъюнктуру на мировых финансовых и сырьевых рынках, спекулятивную игру против рубля подогревали политические риски из-за ситуации вокруг Белоруссии и история с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального. И с учетом того, что рубль лишен поддержки со стороны долгового рынка, где из-за низкой ключевой процентной ставки практически отсутствует спрос на предлагаемые Минфином ОФЗ, российской валюте остается надеяться лишь на охлаждение политических страстей. Однако, как показывает история, со временем политическая составляющая уходит на второй план и российская валюта возвращается в орбиту влияния традиционных для нее факторов. Таким образом, с учетом нормализации ситуации в Белоруссии и отсутствия очередных санкций со стороны наших западных «партнеров», в сентябре рубль может вернуться в диапазон 72,70-74 по отношению к доллару.