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Сохранит ли ЦБ ключевую ставку на завтрашнем заседании?
17 сентября в 15:57 Финансовые рынки 2 265 Иван Тихонов
Завтра, 18 сентября, состоится очередное заседание Совета директоров Центробанка, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об изменении ключевой ставки. На решение в пользу сохранения ключевой ставки указывают движение инфляции к цели и восстановление экономики быстрее прогнозов, а также возросшие геополитические риски на фоне протестов в Беларуси отравления Алексея Навального. На решение могут повлиять и предстоящие выборы президента США, прогнозируют аналитики, опрошенные федеральными СМИ.
Редакция Сейчас.ру расспросила ведущих финансистов и экономистов относительно их прогнозов по ключевой ставке.
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По Вашему мнению, сохранит ли регулятор ключевую ставку на прежнем уровне? Какие для этого имеются предпосылки?
Ключевая ставка ЦБ РФ может остаться на прежнем уровне, в пользу чего говорят следующие факторы:
— Заметное ослабление рубля вследствие геополитических рисков. За последний месяц курс рубля к доллару упал на 2,45%, за 3 месяца — на 6,4%. Дальнейшее снижение ставки может усилить давление на рубль.
— Снижение спроса нерезидентов на ОФЗ на фоне сокращения дифференциала процентных ставок и геополитических рисков. Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с 31,8% на 1 июня до 28,5% в августе. Снижение ключевой ставки может сделать рублевый госдолг еще менее привлекательным для керри-трейда и ускорить продажи.
— Ускорение инфляции.В августе инфляция оказалась выше консенсус-прогноза (0% вместо -0,1%), а в годовом выражении ускорилась с 3,4% до 3,6% (при ожидаемых 3,5%).
— Инфляционные ожидания населения в августе оказались выше, чем в начале пандемии. Согласно результатам опроса ООО «инФОМ», медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев составила 9,2%, что на 0,9 п.п. выше, чем в марте. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 8,8%, что также на 0,9 п.п. выше значения марта.
— Рост деловой активности. По словам заместителя председателяЦБ РФ А. Заботкина, динамика восстановления в июле-августе складывается лучше прогноза, поэтому результаты года также могут оказаться лучшепрогнозируемого в июле спада на 4,5-5,5%.
— Увеличение объемов кредитования.В июле объем новых ипотечных кредитов превысил уровень прошлого года на 63%. По оценке издания «Коммерсантъ», суммарный объем выдач по итогам августа достигнет 1,1 трлн руб., что на 30–35% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
— Изменение прогноза по инфляции.Если в июле преобладали ожидания, что инфляция в этом году будет вблизи нижней границы прогнозного диапазона 3,7-4,2%, то теперь А. Заботкин полагает, что она составит около 4%, то есть окажется в середине этого диапазона. Таким образом, реальный уровень ключевой ставки сейчас составляет 0,6-0,7%, а по прогнозной инфляции 2020 года составит всего 0,25 п.п.
По Вашему мнению, сохранит ли регулятор ключевую ставку на прежнем уровне? Какие для этого имеются предпосылки?
Есть очень высокая вероятность приостановки цикла снижения ключевой ставки ЦБ России на заседании 17 сентября. Регулятор имеет немало причин для сохранения её на текущем уровне 4,25%. Снижение инфляции, которое даёт основание для уменьшения ставки, не развивается. В июле она составляла 3,4%, а в августе – уже 3,6%. Это следствие, в частности, относительной слабости экономики и медленного её восстановления, повышения курса валют к рублю. Снижение ставки дополнительно усилило бы инфляцию.
Важно и то, что нарастает дефицит бюджета, для его покрытия правительство приняло решение о масштабных заимствованиях на рынке. Но уменьшение ставки сокращает привлекательность для инвесторов покупки госдолга, доходность гособлигаций.
Кроме того, в последнее время значимо обострились внешние риски . Ужесточилась санкционная риторика в связи с отравлением А.Навального, ситуацией в Белоруссии и пр. Данные обстоятельства способствуют оттоку капитала из российских активов. Снижение ставки дополнительно стимулировало бы эти процессы. Соответственно, есть смысл хотя бы приостановить уменьшение доходности рублёвых активов, по крайней мере до следующего заседания в октябре, изучить развитие ситуации.
Ещё один резон – состояние банковского сектора. Из-за карантинных мер уменьшились доходы и банков, и их клиентов. Многие кредитные организации теряют прибыльность, платёжеспособность. Но снижение ставок, как правило, приводит к сокращению рентабельности и банковской маржи. Это усилило бы опасности для системы в целом.
ЦБ в таких условиях 11 сентября анонсировал даже возможный переход к повышению ставок в среднесрочной перспективе на горизонте одного года. Для регулятора было бы логичным не опускать процент слишком низко, чтобы впоследствии движение вверх не оказалось бы чересчур резким.