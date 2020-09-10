Сохранит ли ЦБ ключевую ставку на завтрашнем заседании?

Завтра, 18 сентября, состоится очередное заседание Совета директоров Центробанка, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об изменении ключевой ставки. На решение в пользу сохранения ключевой ставки указывают движение инфляции к цели и восстановление экономики быстрее прогнозов, а также возросшие геополитические риски на фоне протестов в Беларуси отравления Алексея Навального. На решение могут повлиять и предстоящие выборы президента США, прогнозируют аналитики, опрошенные федеральными СМИ.



Редакция Сейчас.ру расспросила ведущих финансистов и экономистов относительно их прогнозов по ключевой ставке.