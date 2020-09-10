Курс евро с облегчением вернулся в границы 89 рублей

Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской валюте, но немного усилил позиции по отношению к европейской. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 23 сентября: 1 доллар США оценен в 76.2711 рубля (76.0381 рубля на сегодня, 22 сентября), а 1 евро вернулся в границы 89 рублей и оценен в 89.4813 рубля (90.0063 рубля на сегодня, 22 сентября).



Таким образом, курс доллара повысился на 23.3 копеек, а курс евро понизился на 52.5 копеек.



Сегодня, 22 сентября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 75.84—76.48 рубля за американский доллар и 89.02—89.76 рубля за евро.