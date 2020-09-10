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Курс евро с облегчением вернулся в границы 89 рублей

22 сентября в 15:43 Финансовые рынки 0 237 Иван Тихонов
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Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской валюте, но немного усилил позиции по отношению к европейской. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 23 сентября: 1 доллар США оценен в 76.2711 рубля (76.0381 рубля на сегодня, 22 сентября), а 1 евро вернулся в границы 89 рублей и оценен в 89.4813 рубля (90.0063 рубля на сегодня, 22 сентября).

Таким образом, курс доллара повысился на 23.3 копеек, а курс евро понизился на 52.5 копеек.

Сегодня, 22 сентября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 75.84—76.48 рубля за американский доллар и 89.02—89.76 рубля за евро.
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