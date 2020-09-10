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Официальные курсы доллара и евро достигли новых психологических высот
28 сентября в 15:54 Финансовые рынки 0 238 Иван Тихонов
В начале недели российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 29 сентября: 1 доллар США перешагнул порог 78 рублей и оценен в 78.6713 рубля (76.8195 рубля на сегодня, 28 сентября), а 1 евро вошел в границы 91 рубля и оценен в 91.4790 рубля (89.6637 рубля на сегодня, 28 сентября).
Таким образом, курс доллара повысился на 1 рубль 85.18 копеек, а курс евро - на 1 рубль 81.53 копейки.
Сегодня, 28 сентября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 78.06—79 рублей за американский доллар и 90.7—91.96 рубля за евро.
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