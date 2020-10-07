Российский рубль демонстрирует устойчивость в начале недели

Российский рубль постепенно отходит от курсовых «шоков» предыдущей недели, демонстрируя устойчивое положение по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 6 октября: 1 доллар США остался в пределах 78 рублей и оценен в 78.1281 рубля (78.0915 рубля на сегодня, 5 октября), а 1 евро остался в границах 91 рубля и оценен в 91.6599 рубля (91.5779 рубля на сегодня, 5 октября).



Таким образом, курс доллара повысился на 3.66 копейки, а курс евро – менее чем на 1 копейку.



Сегодня, 5 октября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 77.82—78.48 рублей за американский доллар и 91.27—92.16 рубля за евро.