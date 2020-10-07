Европейской валюте «не сидится на месте»

Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 7 октября: 1 доллар США остался в пределах 78 рублей и оценен в 78.5119 рубля (78.1281 рубля на сегодня, 6 октября), а 1 евро вошел в границы 92 рублей и оценен в 92.5184 рубля (91.6599 рубля на сегодня, 6 октября).



Таким образом, курс доллара повысился на 38.38 копеек, а курс евро – на 85.85 копеек.



Сегодня, 6 октября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 78.14—79.25 рублей за американский доллар и 92.05—92.70 рубля за евро.