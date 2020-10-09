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Российский рубль заканчивает неделю на оптимистичной ноте

Сегодня в 14:53 Финансовые рынки 0 134 Иван Тихонов
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В конце недели российский рубль демонстрирует восходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на предстоящие выходные и понедельник, 12 октября: 1 доллар США оценен в 77.0284 рубля (77.9157 рубля на сегодня, 9 октября), а 1 евро вернулся в границы 90 рублей и оценен в 90.7163 рубля (91.6990 рубля на сегодня, 9 октября).

Таким образом, курс доллара подешевел на 88.73 копейки, а курс евро – на 98.27 копеек.

Сегодня, 9 октября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 76.88—77.33 рублей за американский доллар и 90.5—91.14 рубля за евро.
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