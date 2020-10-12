Крипторубль: перспективы и выгодоприобретатели

Материал подготовил Дмитрий Волков, технический директор международной криптобиржи CEX.IO



Тема государственных цифровых валют стала одной из наиболее часто упоминаемых по всему миру. Однако ситуация в вопросе создания таких валют неоднозначна. Неочевидны дивиденды, которые страна может получить от введения цифрового аналога фиатным деньгам. Такую позицию уже высказывали политические и экономические институты разных стран. Тони Ричардс – глава отдела платежной политики Резервного банка Австралии – сказал, что банк провел оценку CBDC (цифровой валюты центрального банка) и не нашел аргументов в пользу ее введения. Также правительство Швейцарии сказало, что его исследование запуска национальной цифровой валюты показало, что Швейцария не получит от этого дивидендов, но может понести риски для финансовой стабильности. В 2019 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что центробанк не видит необходимости в создании крипторубля.



Тем временем, некоторые страны уже приступили к тестированию цифрового аналога фиатным деньгам, например, Китай и Швеция. С мая 2020 года Китай выплачивает часть зарплаты госслужащим городов Сучжоу, Шэньчжэня, Чэнду и нового района государственного уровня Сюнъань в провинции Хэбэй. Сообщается, что эти деньги они смогут потратить на проезд в общественном транспорте и покупку продуктов питания. В Швеции в рамках пилотного проекта, который стартовал в 2020 году и продлится до февраля 2021, перед рабочей группой была поставлена задача по созданию цифровой валюты, которая не будет иметь процентной ставки, и будет являться только лишь платежным средством, которым можно будет расплачиваться и онлайн, и офлайн.



Что касается непосредственно крипторубля, на данный момент мне представляется, что если он будет запущен, то, скорее всего, не будет пользоваться большой популярностью среди физических лиц в силу того, что по своему практическому функционалу он не будет отличаться от фиатного рубля, а новая технология, не имеющая каких-либо очевидных преимуществ перед уже существующей, не привлечет много последователей. Также банки могут столкнуться со сложностями в работе с цифровой валютой, поскольку, если цифровая валюта не будет иметь процентной ставки, Центробанку РФ не будет смысла предоставлять ее банкам. Таким образом, ЦБ РФ может стать учреждением, предоставляющим финансовые услуги напрямую физическим лицам. Если же цифровой рубль будет иметь процентную ставку, будучи при этом самостоятельным финансовым инструментом, это приведет к ситуации с двойной процентной ставкой, что будет дополнительно дестабилизировать рубль.



Говоря о выгодоприобретателях от крипторубля, можно предположить, что больше всего преимуществ из него сможет извлечь бизнес, поскольку цифровой рубль, скорее всего, позволит совершать трансграничные денежные переводы без какой-либо комиссии и за гораздо более короткий временной промежуток. А лишние сутки или двое, которые уходят на подобные денежные переводы сейчас, порой имеют решающее значение в современном бизнесе.