Российский рубль твердо придерживается границ несколько дней подряд

В середине недели российский рубль продолжает демонстрировать стабильность по отношению к американской и европейской валютам, прочно закрепившись в границах 77 рублей и 91 рубля соответственно. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на четверг, 22 октября: 1 доллар США оценен в 77.0322 рубля (77.7780 рубля на сегодня, 21 октября), а 1 евро оценен в 91.3448 рубля (91.5603 рубля на сегодня, 21 октября).



Таким образом, курс доллара подешевел на 74.58 копеек, а курс евро – на 21.55 копеек.



Сегодня, 21 октября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 76.86—77.23 рублей за американский доллар и 91.16—91.55 рубля за евро.