Доллар и евро завершают неделю сдачей позиций

Российский рубль продолжает демонстрировать стабильность по отношению к американской и европейской валютам, нарушив тенденции, преобладавшие в течение недели. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на предстоящие выходные, 24-25 октября, и понедельник, 26 октября: 1 доллар США вернулся в границы 76 рублей и оценен в 76.4667 рубля (77.0809 рубля на сегодня, 23 октября), а 1 евро вернулся в границы 90 рублей и оценен в 90.4142 рубля (90.4142 рубля на сегодня, 23 октября).



Таким образом, курс доллара подешевел на 61.42 копейки, а курс евро – на 94.21 копейку.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 76.17 копейки, составив 82.7431 рубля.