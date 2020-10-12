Главная > Финансовые рынки

Доллар и евро вновь нажали на педаль газа

28 октября в 16:09 Финансовые рынки 0 142 Иван Тихонов
1 Изображение

Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на четверг, 29 октября: 1 доллар США перешагнул порог 77 рублей и оценен в 77.5520 рубля (76.4556 рубля на сегодня, 28 октября), а 1 евро вошел в границы 91 рублей и оценен в 91.2632 рубля (90.3552 рубля на сегодня, 28 октября).

Таким образом, курс доллара вырос на 1 рубль 9.64 копейки, а курс евро – на 90.8 копеек.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на завтра, выросла на 1.01 рубля, составив 83.7220 рубля.

Сегодня, 28 октября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 77.39—78.3 рублей за американский доллар и 91.12—91.99 рубля за евро.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Нужно ли повышать пенсию работающим пенсионерам?

28 октября в 16:29 Государство

В РФ побит вчерашний антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса за сутки

28 октября в 12:36 Медицина

Продление срока выплат на детей до трех лет одобрено президентом РФ

27 октября в 16:26 Государство

Оперштаб зарегистрировал рекордное количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки

27 октября в 14:02 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

ВЦИОМ рассказал, насколько информированы россияне в вопросах реализации нацпроектов Количество летальных случаев от коронавируса в РФ с начала пандемии превысило 25 тысяч Авиакомпаниям нужны дополнительные субсидии, дабы компенсировать убытки от пандемии Доллар и евро завершают неделю сдачей позиций Коронавирус в России: оперативные данные на 23 октября

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Top.Mail.Ru