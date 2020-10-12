Доллар и евро вновь нажали на педаль газа

Российский рубль демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на четверг, 29 октября: 1 доллар США перешагнул порог 77 рублей и оценен в 77.5520 рубля (76.4556 рубля на сегодня, 28 октября), а 1 евро вошел в границы 91 рублей и оценен в 91.2632 рубля (90.3552 рубля на сегодня, 28 октября).



Таким образом, курс доллара вырос на 1 рубль 9.64 копейки, а курс евро – на 90.8 копеек.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на завтра, выросла на 1.01 рубля, составив 83.7220 рубля.



Сегодня, 28 октября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 77.39—78.3 рублей за американский доллар и 91.12—91.99 рубля за евро.