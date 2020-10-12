Официальные курсы доллара и евро выросли более чем на 1 рубль

Российский рубль продолжил тенденцию средины недели и демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, ЦБ установил следующие курсы основных валют на пятницу, 30 октября: 1 доллар США перешагнул порог 78 рублей и оценен в 78.8699 рубля (77.5520 рубля на сегодня, 29 октября), а 1 евро вошел в границы 92 рублей и оценен в 92.6011 рубля (91.2632 рубля на сегодня, 29 октября).



Таким образом, курс доллара вырос на 1 рубль 32 копейки, а курс евро – на 1 рубль 34 копейки.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на завтра, выросла на 1.33 рубля, составив 85.0489 рубля.