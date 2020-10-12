|
Невостребованному залоговому имуществу – специализированную онлайн-площадку
Сегодня в 10:56 Финансовые рынки 1 151 Иван Тихонов
В рамках круглого стола в Совете Федерации, в котором принимали участие Минфин, Банк России и Федеральная пробирная плата, была поддержана инициатива создания единой площадки по реализации невостребованного залогового имущества в ломбардах. Согласно статистике Центробанка, в первом полугодии распродать невостребованные вещи удалось лишь 27 ломбардам; под эти вещи были выданы займы на общую сумму более 300 тысяч рублей.
Появление специализированной публичной площадки, по мнению участников обсуждения, могло бы помочь реализовывать все невостребованное имущество, пишет «Ъ». Создание пилотной площадки запланировано на 2023 год.
Между тем, в ходе обсуждения были представлены данные опроса участников рынка. Последние считают, что создание такой платформы может спровоцировать снижение первоначальной суммы оценки предмета залога, что приведет к падению доходной части ломбардов и усилению регуляторного давления.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Доллар сделал шаг вперед, евро удержался на местеСегодня в 16:27 Финансовые рынки
В России впервые зарегистрировано более 18 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом за суткиСегодня в 16:11 Медицина
Отсутствие диагностической карты грозит автовладельцам регрессными требованиямиСегодня в 11:37 Страхование
Официальные курсы доллара и евро выросли более чем на 1 рубль29 октября в 14:47 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Оперштаб зарегистрировал рекордное количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки Кандидат-демократ в президенты США назвал Россию главной угрозой для его страны В «АвтоСпецЦентре» спрогнозировали ситуацию с продажами автомобилей в РФ на фоне пандемии В РФ установлен новый антирекорд по суточному приросту случаев инфицирования коронавирусом Обмениваться долгами заемщиков взыскатели смогут в автоматическом режиме
Архив статей
Как Вы оцениваете инициативу по созданию площадки для реализации невостребованного залогового имущества в ломбардах?
Подобные электронные торговые площадки должны рождаться в результате естественных рыночных процессов, а не насаживаться сверху. В противном случае получим проекты подобно поисковику «Спутник», мессенджеру «Тамтам» и другим государственным проектам, которые не нашли ожидаемого отклика у граждан. Если такой платформы не создано по частной инициативе, значит она не нужна. Если уж государство решит создать его, важно, чтобы она не стала обязательной для ломбардов.