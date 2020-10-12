Невостребованному залоговому имуществу – специализированную онлайн-площадку

В рамках круглого стола в Совете Федерации, в котором принимали участие Минфин, Банк России и Федеральная пробирная плата, была поддержана инициатива создания единой площадки по реализации невостребованного залогового имущества в ломбардах. Согласно статистике Центробанка, в первом полугодии распродать невостребованные вещи удалось лишь 27 ломбардам; под эти вещи были выданы займы на общую сумму более 300 тысяч рублей.



Появление специализированной публичной площадки, по мнению участников обсуждения, могло бы помочь реализовывать все невостребованное имущество, пишет «Ъ». Создание пилотной площадки запланировано на 2023 год.



Между тем, в ходе обсуждения были представлены данные опроса участников рынка. Последние считают, что создание такой платформы может спровоцировать снижение первоначальной суммы оценки предмета залога, что приведет к падению доходной части ломбардов и усилению регуляторного давления.