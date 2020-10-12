Доллар сделал шаг вперед, евро удержался на месте

В конце рабочей недели рубль продолжает демонстрировать нисходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на выходные, 31 октября и 1 ноября, и понедельник, 2 ноября: 1 доллар США перешагнул порог 79 рублей и оценен в 79.3323 рубля (78.8699 рубля на сегодня, 30 октября), а 1 евро остался в границах 92 рублей и оценен в 92.6284 рубля (92.6011 рубля на сегодня, 30 октября).



Таким образом, курс доллара вырос на 46.24 копейки, а курс евро – на 2.73 копейки.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 26.7 копеек, составив 85.3155 рубля.



Сегодня, 30 октября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 78.77—79.54 рублей за американский доллар и 91.97—92.86 рубля за евро.