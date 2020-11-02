Курс рубля начинает ноябрь с падения

Последний месяц осени российский рубль начал с падения. И американская, и европейская валюты в ходе торгов обновляли максимумы этого года и конца 2014 года. Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 3 ноября: 1 доллар США перешагнул порог 80 рублей и оценен в 80.5749 рубля (79.3323 рубля на сегодня, 2 ноября), а 1 евро «запрыгнул» в границы 93 рублей и оценен в 93.7570 рубля (92.6284 рубля на сегодня, 2 ноября).



Таким образом, курс доллара вырос на 1 рубль 24.26 копейки, а курс евро – на 1 рубль 12.86 копейки.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на завтра, выросла на 1.19 рубля, составив 86.5068 рубля.



Сегодня, 2 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 79.87—80.95 рублей за американский доллар и 92.95—94.14 рубля за евро. Причем евро обновил максимум декабря 2014 года, превысив 94 рубля, а доллар – максимум марта 2020 года.