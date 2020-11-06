Российский рубль уходит на выходные с облегчением

Перед выходными курс российского рубля демонстрирует восходящую динамику в отношении американской и европейской валют, оправившись от шока начала недели. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на грядущие выходные, 7-8 ноября, и понедельник, 9 ноября: 1 доллар США вернулся в границы 77 рублей и оценен в 77.1875 рубля (78.4559 рубля на сегодня, 6 ноября), а 1 евро вернулся в границы 91 рубля и оценен в 91.3514 рубля (92.1229 рубля на сегодня, 6 ноября).



Таким образом, курс доллара понизился на 1 рубль 26.84 копейки, а курс евро – на 77.15 копейки.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 1.05 рубля, составив 83.5613 рубля.



Сегодня, 6 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 76.97—77.64 рублей за американский доллар и 91.08—91.88 рубля за евро.