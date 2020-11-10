Евро постепенно «пятится» назад, потеряв за день более рубля

Российский рубль продолжает демонстрировать восходящую динамику по отношению к американскому доллару и европейской валюте. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 11 ноября: 1 доллар США остался в границах 76 рублей и оценен в 76.3978 рубля (76.9515 рубля на сегодня, 10 ноября), а 1 евро вернулся в границы 90 рублей и оценен в 90.3557 рубля (91.4953 рубля на сегодня, 10 ноября).



Таким образом, курс доллара понизился на 55.37 копеек, а курс евро – на 1 рубль 13.96 копеек.



Сегодня, 10 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 76.12—76.6 рублей за американский доллар и 90.05—90.61 рубля за евро.