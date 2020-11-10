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Рубль начал неделю с укрепления
23 ноября в 15:57 Финансовые рынки 0 148 Иван Тихонов
Российский рубль в начале недели демонстрирует восходящую динамику по отношению к американской и европейской валютам. Так, Центробанк установил следующие курсы основных валют на завтра, 24 ноября: 1 доллар США опустился ниже 76 рублей и оценен в 75.7600 рубля (76.0120 рубля на сегодня, 23 ноября), а 1 евро опустился ниже 90 рублей и оценен в 89.9347 рубля (90.2643 рубля на сегодня, 23 ноября).
Таким образом, курс доллара понизился на 25.2 копейки, а курс евро – на 32.96 копеек.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 28.7 копеек, составив 82.1386 рубля.
Сегодня, 23 ноября, курсовые диапазоны с начала сессии на Московской бирже выглядят таким образом: 75.57—76.13 рублей за американский доллар и 89.72—90.4 рубля за евро.
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