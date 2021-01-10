Сегодня рубль укрепился по отношению к иностранной валюте

Центральный банк РФ огласил официальные курсы валют по состоянию на 20 января 2021 года.



В соответствии с представленными данными, национальная валюта укрепила свои позиции на рынке. Установлено, что курс доллара США сдвинулся по направлению вниз на 24,92 копейки до 73,7243 рубля (аналогичная цифра за 19 января – 73,9735 рубля). Курс евро при этом упал до 89,2064 рубля (с 89,3304 рубля по состоянию на 19 января), то есть на 12,4 копейки (ист.: Banki.ru).



На фоне закрытия предыдущей сессии торгов на площадке Мосбиржи в 12:25 МСК курс доллара США «на завтра» утратил 22 копейки, потери курса евро составили 6 копеек. Актуальная стоимость доллара – 73,78 рубля, евро – 89,36 рубля.



Цена валют колеблется во вторник в диапазонах 73,23–73,9 рубля (доллар) и 89,07–89,48 рубля (евро).