Главная > Финансовые рынки

Сегодня рубль укрепился по отношению к иностранной валюте

19 января в 15:34 Финансовые рынки 0 1357 Карина Мелова
1 Изображение

Центральный банк РФ огласил официальные курсы валют по состоянию на 20 января 2021 года.

В соответствии с представленными данными, национальная валюта укрепила свои позиции на рынке. Установлено, что курс доллара США сдвинулся по направлению вниз на 24,92 копейки до 73,7243 рубля (аналогичная цифра за 19 января – 73,9735 рубля). Курс евро при этом упал до 89,2064 рубля (с 89,3304 рубля по состоянию на 19 января), то есть на 12,4 копейки (ист.: Banki.ru).

На фоне закрытия предыдущей сессии торгов на площадке Мосбиржи в 12:25 МСК курс доллара США «на завтра» утратил 22 копейки, потери курса евро составили 6 копеек. Актуальная стоимость доллара – 73,78 рубля, евро – 89,36 рубля.

Цена валют колеблется во вторник в диапазонах 73,23–73,9 рубля (доллар) и 89,07–89,48 рубля (евро).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Германия не встанет на пути «Северного потока – 2»

25 января в 19:48 Экономика

Уровень безработицы в России постепенно снижается

25 января в 18:00 Рынок труда

В РФ появилась услуга онлайн-бронирования частных рейсов

25 января в 15:33 Туризм

РФ демонстрирует позитивную динамику в отношении коронавируса

25 января в 14:16 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Определенные категории россиян в 2021 году начнут получать более высокую пенсию «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» сольются воедино Сегодня рубль укрепился по отношению к иностранной валюте Получить шенгенскую визу пока можно без прививки от Covid-19 IT-компаниям повезло больше остальных

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru